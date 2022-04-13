У 6 пакеті санкції проти Росії можуть бути позиції щодо нафти

Ландсбергіс розповів, що на переговорах щодо ембарго на нафту з Росії деякі країни ЄС виступають "категорично проти" цього рішення. Литовський чиновник не назвав країни, які блокують ембарго.

До речі Найбільша нафтопереробна компанія Індії відмовилась від російської нафти

За словами міністра закордонних справ Литви, проєкт 6-го пакета санкцій проти РФ, який готує Єврокомісія, дійсно містить позиції щодо нафти.

Та він зауважив, що пропозиції щодо обмежень на російську нафту можуть бути виключені з проєкту через категоричне вето. Однак переговори тривають.

Поки що у нас сильна протидія з боку декількох країн, але проєкт шостого пакета, підготовку якого розпочала Єврокомісія, містить пропозиції щодо нафти. Вони можуть бути виключені категоричним вето, але ведуться переговори,

– заявив Ландсбергіс.

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