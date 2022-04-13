В 6 пакете санкций против России могут быть позиции касательно нефти

Ландсбергис рассказал, что на переговорах по поводу эмбарго на нефть из России некоторые страны ЕС выступают "категорически против" этого решения. Литовский чиновник не назвал страны, блокирующие эмбарго.

Кстати Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии отказалась от российской нефти

По словам министра иностранных дел Литвы, проект 6-го пакета санкций против РФ, который готовит Еврокомиссия, действительно содержит позиции по вопросам нефти.

Однако он отметил, что предложения по ограничениям на российскую нефть могут быть исключены из проекта из-за категорического вето. Однако переговоры продолжаются.

Пока у нас сильное противодействие со стороны нескольких стран, но проект шестого пакета, подготовку которого начала Еврокомиссия, содержит предложения касательно нефти. Они могут быть исключены категорическим вето, но ведутся переговоры,

– заявил Ландсбергис.

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