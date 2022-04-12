По данным СМИ, индийская компания отказалась от Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals. В целом в течение недели IOC проводит два тендера для отгрузки в мае – июне.

Заметьте До сих пор неизвестно, откажется ли Европа от российской нефти, – Зеленский

Новый пакет санкций ЕС может содержать "нефтяные варианты"

В настоящее время ЕС работает над шестым пакетом санкций против России.

Очевидно, он будет включать ограничения на импорт российской нефти или даже эмбарго.

Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод подчеркнул, что давление на Россию следует усилить.

Между тем глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис отметил: шестой пакет будет включать в себя "нефтяные варианты".

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