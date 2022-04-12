По данным СМИ, индийская компания отказалась от Das, Eugene Island, Thunder Horse и Urals. В целом в течение недели IOC проводит два тендера для отгрузки в мае – июне.
Заметьте До сих пор неизвестно, откажется ли Европа от российской нефти, – Зеленский
Новый пакет санкций ЕС может содержать "нефтяные варианты"
- В настоящее время ЕС работает над шестым пакетом санкций против России.
- Очевидно, он будет включать ограничения на импорт российской нефти или даже эмбарго.
- Министр иностранных дел Дании Еппе Кофод подчеркнул, что давление на Россию следует усилить.
- Между тем глава МИД Литвы Габриэлиус Ландсбергис отметил: шестой пакет будет включать в себя "нефтяные варианты".
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