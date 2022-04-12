За даними ЗМІ, індійська компанія відмовилася від Das, Eugene Island, Thunder Horse і Urals. Загалом упродовж тижня IOC проводить два тендери для відвантаження у травні – червні.

Зауважте Досі невідомо, чи Європа відмовиться від російської нафти, – Зеленський

Новий пакет санкцій ЄС може містити "нафтові варіанти"

Наразі ЄС працює над шостим пакетом санкцій проти Росії.

Вочевидь, він включатиме обмеження на імпорт російської нафти чи навіть ембарго.

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод наголосив, що тиск на Росію потрібно посилити.

Тим часом глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс зауважив: шостий пакет включатиме "нафтові варіанти".

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