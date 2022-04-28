Водночас Шольц зауважив, що Німеччина вже підтримала Україну в оборонній сфері.

До теми Німецький Бундестаг схвалив надання Україні важкого озброєння

Канцлер Німеччини наголосив, що він вдячний за чітку підтримку, яку Бундестаг надав політиці уряду країни.

Це показує, що у такий складний час ви можете проводити політичну стратегію, яку багато хто хоче підтримати. І це саме те, що ми продовжуватимемо впроваджувати,

– додав Шольц.

Що відомо про рішення Бундестагу

Німецький Бундестаг 28 квітня схвалив надання Україні важкого озброєння. Парламент країни закликав уряд швидко постачати нашій державі важке озброєння та інше обладнання, щоб допомогти захиститись від Росії.

За відповідне рішення проголосували як представники опозиції, так і коаліції. Його підтримали 586 із 693 присутніх депутатів. 100 осіб були "проти", а ще 7 – "утрималися".

В Офісі Президента відреагували на рішення Бундестагу. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що це голосування ввійде в історію "як один з останніх цвяхів у труну путінського лобізму у Європі та повернення лідерства Німеччини".

Нагадаємо, раніше в Німеччині говорили, що нерішуча позиція Олафа Шольца щодо рішення надати Україні важке озброєння може коштувати йому посади. Політик зіштовхнувся з критикою навіть від власної коаліції, а не лише від опозиції.

Водночас сам канцлер Німеччини стверджував, що країна вже вичерпала свої запаси зброї. Однак він обіцяв надавати допомогу нашій державі й надалі.

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