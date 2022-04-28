Водночас Шольц зауважив, що Німеччина вже підтримала Україну в оборонній сфері.
До теми Німецький Бундестаг схвалив надання Україні важкого озброєння
Канцлер Німеччини наголосив, що він вдячний за чітку підтримку, яку Бундестаг надав політиці уряду країни.
Це показує, що у такий складний час ви можете проводити політичну стратегію, яку багато хто хоче підтримати. І це саме те, що ми продовжуватимемо впроваджувати,
– додав Шольц.
Що відомо про рішення Бундестагу
- Німецький Бундестаг 28 квітня схвалив надання Україні важкого озброєння. Парламент країни закликав уряд швидко постачати нашій державі важке озброєння та інше обладнання, щоб допомогти захиститись від Росії.
- За відповідне рішення проголосували як представники опозиції, так і коаліції. Його підтримали 586 із 693 присутніх депутатів. 100 осіб були "проти", а ще 7 – "утрималися".
- В Офісі Президента відреагували на рішення Бундестагу. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що це голосування ввійде в історію "як один з останніх цвяхів у труну путінського лобізму у Європі та повернення лідерства Німеччини".
Нагадаємо, раніше в Німеччині говорили, що нерішуча позиція Олафа Шольца щодо рішення надати Україні важке озброєння може коштувати йому посади. Політик зіштовхнувся з критикою навіть від власної коаліції, а не лише від опозиції.
Водночас сам канцлер Німеччини стверджував, що країна вже вичерпала свої запаси зброї. Однак він обіцяв надавати допомогу нашій державі й надалі.
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