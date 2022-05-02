Соответствующее приглашение Шольц сделает, чтобы изменить "нейтральную" позицию Индии и некоторых других стран по отношению к России. Об этом сообщили источники агентства.
Важно Продолжим этот курс, – Шольц о решении Бундестага поставлять оружие Украине
Германия планирует пригласить Индию и другие страны на саммит G7
Германия, председательствующая в G7, также планирует пригласить лидеров Индонезии, Южной Африки и Сенегала на саммит в Альпах с 26 по 28 июня,
– сообщили источники.
Предварительно утверждают, что о своем решении Шольц сообщит уже в понедельник, 2 мая. То есть в день, когда в Берлин с визитом прибудет премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Канцлер Германии решил, что Индию нужно пригласить как гостя на саммит G7, потому что она может стать ценным партнером в усилиях по международной изоляции России... Также Шольц "видит возможность тесного сотрудничества с Моди" в других сферах, в том числе по изменению климата и обороны", – сообщили источники.
Кроме того, Германия хочет в среднесрочной перспективе, чтобы оборонные компании Европы предложили Индии альтернативу российским поставкам оружия.
Также следует упомянуть, что Индия воздержалась от голосования в апреле при ООН за исключение России из Совета организации по правам человека. Также страна увеличивает импорт энергоносителей из России.
Кратко о позиции Германии касаемо войны в Украине
- 28 апреля немецкий Бундестаг принял решение предоставить Украине тяжелое вооружение. Парламент страны призвал правительство быстро поставлять нашему государству тяжелое вооружение и другое оборудование. Все для того, чтобы помочь защититься от России.
- Комментируя решение Бундестага, Шольц заявил, что страна продолжит поддерживать оружием Киев.
- По данным источников, Германия поддержала введение эмбарго на российскую нефть в рамках нового пакета санкций Европейского Союза.
- Кроме того, в конце апреля Олаф Шольц возвращался из Японии через Северный полюс. Сделал это для того, чтобы не очутиться в воздушном пространстве России.
Стоит вспомнить, что Олаф Шольц по-прежнему отстаивает позицию, чтобы не поставлять танки Украине. Он сказал, что Германия не будет этого делать, пока к такому же поступку не прибегут США и другие страны. Однако не исключает, что впоследствии такое решение возможно.
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