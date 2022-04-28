За предоставление Украине оружия проголосовала как оппозиция, так и коалиция. "За" проголосовали 586 из 693 присутствующих депутатов, 100 были "против", 7 "воздержались".

Внимание В Европарламенте обратились к Шольцу с требованием прекратить блокировку санкций против России

Принятию решения предшествовали почти 70-минутные прения. Некоторые немецкие парламентарии подвергли критике Шольца за промедление с предоставлением оружия для Украины.

Победа демократии над Россией

На решение уже отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, отметив, что увеличение вооружения украинской армии означает победу демократии.

Немецкий бундестаг подавляющим большинством проголосовал за поставку тяжелого вооружения Украине. Больше оружия – победа демократии над российским злом,

– написал Ермак.

Почему Германия затягивала поставки оружия

В правительстве Германии говорили, что нерешительная позиция канцлера Германии Олафа Шольца по поводу решения предоставить Украине тяжелое вооружение может стоить ему должности. Политик столкнулся с критикой даже от своей коалиции, а не только от оппозиции.

нерешительная позиция канцлера Германии Олафа Шольца Впрочем, по словам самого Олафа Шольца, Германия не может передать Украине тяжелое вооружение из-за угрозы агрессии России против НАТО.

угрозы агрессии России против НАТО. Также Олаф Шольц говорил, что Германия исчерпала свои запасы оружия. В то же время обещал оказывать помощь нашему государству и дальше.