Олаф Шольц заявил, что Германия уже не сможет поставлять оружие Украине. Но канцлер обещает денежную помощь на покупку оружия немецкого производства.

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Россия не должна выиграть эту войну

Канцлер Германии подчеркнул, что Россия не должна одерживать победу в войне, которую сама же и начала. Но ситуацию с вооружением Шольц объяснил следующим образом: у Германии исчерпаны ресурсы того вооружения, с которым украинские военные уже хорошо знакомы.

Несмотря на то, по словам Шольца, Германия изучает список необходимого Украине вооружения. Среди него-противотанковое оружие и средства ПВО. Также Украина может получить дальнобойную артиллерию.

Шольц в очередной раз подчеркнул, что НАТО не будет вступать в войну против России.

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