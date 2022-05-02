Відповідне запрошення Шольц зробить, щоб змінити "нейтральну" позицію Індії та деяких інших країн щодо Росії. Про це повідомили джерела агенції.
Важливо Продовжимо цей курс, – Шольц про рішення Бундестагу постачати зброю Україні
Німеччина планує запросити Індію та інші країни на саміт G7
Німеччина, яка зараз головує у G7, також планує запросити лідерів Індонезії, Південної Африки та Сенегалу на саміт в Альпах з 26 по 28 червня,
– повідомили джерела.
Попередньо стверджують, що про своє рішення Шольц повідомить вже у понеділок, 2 травня. Тобто в день, коли до Берліна з візитом прибуде прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.
"Канцлер Німеччини вирішив, що Індію треба запросити як гостя на саміт G7, тому що вона може стати цінним партнером у зусиллях з міжнародної ізоляції Росії... Також Шольц "бачить можливість тісної співпраці з Моді" в інших сферах, зокрема щодо змін клімату та оборони", – повідомили джерела.
Окрім того, Німеччина хоче в середньостроковій перспективі, щоб оборонні компанії Європи запропонували Індії альтернативу російським поставкам зброї.
Також варто згадати, що Індія утрималась від голосування в квітні при ООН за виключення Росії з Ради організації з прав людини. Також країна збільшує імпорт енергоносіїв із Росії.
Коротко про позицію Німеччини щодо війни в Україні
- 28 квітня німецький Бундестаг ухвалив рішення надати Україні важке озброєння. Парламент країни закликав уряд швидко постачати нашій державі важке озброєння та інше обладнання. Все для того, щоб допомогти захиститись від Росії.
- Коментуючи рішення Бундестагу, Шольц заявив, що країна продовжить підтримувати Київ зброєю.
- За даними джерел, Німеччина підтримала введення ембарго на російську нафту у межах нового пакету санкцій Європейського Союзу.
- Окрім того, наприкінці квітня Олаф Шольц повертався з Японії через Північний полюс. Зробив це для того, щоб не опинитися у повітряному просторі Росії.
Варто пригадати, що Олаф Шольц досі відстоює позицію, щоб не постачати танки Україні. Він сказав, що Німеччина не робитиме цього, поки до такого ж вчинку не вдадуться США та інші країни. Проте не виключає, що згодом таке рішення також можливе.
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