Відповідне запрошення Шольц зробить, щоб змінити "нейтральну" позицію Індії та деяких інших країн щодо Росії. Про це повідомили джерела агенції.

Важливо Продовжимо цей курс, – Шольц про рішення Бундестагу постачати зброю Україні

Німеччина планує запросити Індію та інші країни на саміт G7

Німеччина, яка зараз головує у G7, також планує запросити лідерів Індонезії, Південної Африки та Сенегалу на саміт в Альпах з 26 по 28 червня,

– повідомили джерела.

Попередньо стверджують, що про своє рішення Шольц повідомить вже у понеділок, 2 травня. Тобто в день, коли до Берліна з візитом прибуде прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

"Канцлер Німеччини вирішив, що Індію треба запросити як гостя на саміт G7, тому що вона може стати цінним партнером у зусиллях з міжнародної ізоляції Росії... Також Шольц "бачить можливість тісної співпраці з Моді" в інших сферах, зокрема щодо змін клімату та оборони", – повідомили джерела.

Окрім того, Німеччина хоче в середньостроковій перспективі, щоб оборонні компанії Європи запропонували Індії альтернативу російським поставкам зброї.

Також варто згадати, що Індія утрималась від голосування в квітні при ООН за виключення Росії з Ради організації з прав людини. Також країна збільшує імпорт енергоносіїв із Росії.

Коротко про позицію Німеччини щодо війни в Україні

Варто пригадати, що Олаф Шольц досі відстоює позицію, щоб не постачати танки Україні. Він сказав, що Німеччина не робитиме цього, поки до такого ж вчинку не вдадуться США та інші країни. Проте не виключає, що згодом таке рішення також можливе.

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