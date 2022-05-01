В Германии назвали условие снятия санкций с России

Так, предпосылкой для снятия санкций есть вывод всех российских солдат с территории Украины. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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При этом Бербок подчеркнула, что просто прекращение огня недостаточно. Это может быть только первым шагом для снятия санкций.

Мир на условиях, продиктованных Россией, не принесет безопасности ни Украине, ни нам в Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне – еще ближе к нашим границам,

– высказалась дипломат.

В то же время, как следует из ее заявления, любое решение о санкциях не вернет Германию в прежние отношения с Путиным. Ведь, по словам главы немецкого МИДа, теперь они не доверяют никаким его обещаниям.

Также Бербок добавила, что нужно способствовать тому, чтобы Украина была достаточно сильной, чтобы самой принимать решение – "никто не имеет права им диктовать".

Усиление санкционного давления на Россию

Поскольку война России против Украины продолжается, ЕС осознает требование отрезать Кремль от важнейшего источника его доходов – энергетического сектора, включая экспорт нефти и газа.

В крайнем, пятом санкционном пакете Евросоюз поддержал закрытие европейских портов для российских товаров, отключение транзакций с группой российских банков и запрет угля.

Однако ежедневно появляются новые доказательства зверств россиян на украинской территории, западные правительства увеличивают военную поддержку Киева и вынуждены усилить санкционное давление на режим Путина.

Поэтому Европейский Союз работает над шестым пакетом санкций против государства-агрессора. Ограничения будут содержать запрет на импорт российской нефти и ряда российских банков, а именно их отключение от международной платежной системы SWIFT.

Вместе с тем, Россия пытается привлечь другие страны, чтобы обойти санкции – хочет с помощью договора коллективной безопасности в других странах производить составные части к российской продукции военного назначения.

Впрочем, глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что у Украины есть механизм, который не даст ей такой возможности. Это такой себе механизм вторичных санкций, который позволит подвести под санкции посредников, причастных к подсанкционным компаниям.

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