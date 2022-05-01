У Німеччині назвали умову зняття санкцій з Росії

Так, передумовою для зняття санкцій є виведення всіх російських солдатів з території України. Про заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

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При цьому Бербок наголосила, що просто припинення вогню недостатньо. Це може бути лише першим кроком для зняття санкцій.

Мир на умовах, продиктованих Росією, не принесе безпеки ні Україні, ні нам у Європі. У гіршому випадку це буде запрошення до наступної війни – ще ближчої до наших кордонів,

– висловилась дипломатка.

Водночас, як випливає із її заяви, будь-яке рішення щодо санкцій не поверне Німеччину до колишніх стосунків з Путіним. Адже, за словами глави німецького МЗС, тепер вони не довіряють жодним його обіцянкам.

Також Бербок додала, що потрібно сприяти тому, щоб Україна була достатньо сильною, щоб самій ухвалювати рішення – "ніхто немає права їм диктувати".

Посилення санкційного тиску на Росію

Оскільки війна Росії проти України триває, ЄС усвідомлює вимогу відрізати Кремль від найважливішого джерела його доходів – енергетичного сектора, зокрема експорту нафти та газу.

В крайньому, п'ятому, санкційному пакеті Євросоюз підтримав закриття європейських портів для російських товарів, відключення транзакцій з групою російських банків та заборону вугілля.

Проте, щодня з'являються нові докази звірств росіян на українській території, західні уряди збільшують військову підтримку Києва та змушені посилити санкційний тиск на режим Путіна.

Тому Європейський Союз працює над шостим пакетом санкцій проти держави-агресорки. Обмеження міститимуть певну заборону на імпорт російської нафти та низки російських банків, а саме їхнього відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT.

Водночас Росія намагається залучити інші країни, щоб обійти санкції – хоче за допомогою договору колективної безпеки в інших країнах виробляти складові частини до російської продукції військового призначення.

Втім, голова Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна має механізм, який не дасть їй такої можливості. Це такий собі механізм вторинних санкцій, який дозволить підвести під санкції посередників, дотичних до підсанкційних компаній.

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