Мовиться про компанію "Елтранс+", яка входить до 10 найбільших митних представників та експедиторів у Росії. Про це 24 Каналу повідомили джерела у ГУР.

Що відомо про наслідки кіберудару ГУР?

У ніч на 6 грудня фахівці кіберкорпусу ГУР разом із ВО Team здійснили потужну кібератаку на інформаційно-комунікаційну інфраструктуру групи компаній "Елтранс+", одного з найбільших логістичних операторів у Росії.

Довідково! "Елтранс+" входить до десятки найбільших митних представників та експедиторів Росії та обслуговує понад 5 тисяч російських компаній. Підприємство займається внутрішніми та міжнародними перевезеннями, складським зберіганням та митним оформленням. Зокрема ця компанія доставляє підсанкційні товари та електронні компоненти з Китаю, які далі використовуються російським ВПК.

Хакерам вдалось повністю вивести з ладу понад 700 комп'ютерів та серверів, видалити більше тисячі облікових записів користувачів, знищити або зашифрувати 165 терабайтів важливих даних.

Крім того, під удар також потрапили системи контролю доступу, відеонагляду, зберігання та резервного копіювання інформації. Значну частину мережевого обладнання та ядро дата-центру було деактивовано – це фактично паралізувало роботу компанії. Також повідомляється про знищення всіх декларацій щодо вантажів,

Водночас українські хакери змінили зовнішній вигляд сайтів компанії – тепер вони демонструють привітання з Днем Збройних Сил України російським користувачам.



Новий вигляд російських сайтів / Фото BO Team

