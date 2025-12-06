Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Як атака 6 грудня вплинула на енергетику?

Анатолій Замулко, очільник Державної інспекції енергетичного нагляду України, розповів, що внаслідок нічної масованої атаки на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції (АЕС) вимушено знизили потужність генерації.

Збільшення потужності атомних електростанцій до номінальних значень відбуватиметься поступово – як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворожим обстрілом мережі,

– сказав він.

Аварійно-відновлювальні роботи почались невідкладно. "Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів та повернути в роботу пошкоджене ворогом устаткування", – запевнили в Міненерго.

Також там нагадали, що внаслідок масованої атаки обсяг попередньо прогнозованих заходів обмеження споживання збільшили. Це вимушений крок. Час застосування знеструмлень за своєю адресою можна дізнатися на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у своєму регіоні.

До того ж у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.