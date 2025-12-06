Вже є попередня інформація про наслідки цієї атаки. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Які наслідки масованої атаки 6 грудня у різних регіонах України?

05:00, 6 грудня Інформація про вибухи упродовж ночі також надходила: – з Вінницької області під час атаки БпЛА.

– з Одеського району під час балістичного обстрілу.

– з Києва під час комбінованої атаки. З цих регіонів поки що інформації про наслідки не було. 04:00, 6 грудня Київська область. ОВА повідомила про 3 поранених. У Вишгородському районі – госпіталізована жінка з уламковими ушкодженнями, і ще одна жінка має рвану рану щоки. У Фастові у чоловіка рвана рана лівої гомілки, без госпіталізації. 03:00, 6 грудня Фастів. Ворог масовано вдарив по залізничній інфраструктурі міста, про що повідомили в Укрзалізниці. Внаслідок атаки довелося змінити маршрути пасажирських поїздів. Місцеві спільноти у соціальних мережах вказують на прильоти та руйнування у Фастові. А також про низку пожеж. 02:00, 6 грудня Дніпро. Ворог атакував місто та Дніпропетровську область ударними БпЛА та балістикою. У мережі пишуть, що постраждала Криворізька ТЕС. Місцеві скаржаться на перебої з електрикою. 01:00, 6 грудня Чернігів. Близько півночі у місті пролунали вибухи. Зафіксовано падіння ворожого дрона, наслідки уточнюють. 00:00, 6 грудня Російська армія уночі 6 грудня розпочала масовану атаку України. Ворог застосував ударні БпЛА, балістичні ракети та "Кинджали". Під обстріл потрапили Київ та Київська область, Дніпропетровщина, Одеська область та інші регіони. Попередньо, постраждали енергетична та залізнична інфраструктура. Але атака ще триває, тож докладні звіти про наслідки будуть пізніше.

