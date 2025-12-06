Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Росія атакувала енергооб'єкти у 8 областях, зокрема ТЕС: яка ситуація зі світлом
Що відомо про атаку по Україні?
У ніч проти 6 грудня росіяни завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Загарбники застосували ударні БпЛА, ракети повітряного, морського та наземного базування.
Загалом ворог запустив 704 засоби повітряного нападу – 51 ракету ( із них 17 – "балістика") та 653 БпЛА різних типів:
- 653 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – ТОТ АР Крим (понад 300 із них – "Шахеди");
- 3 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (райони пусків: Рязанська, Тамбовська область);
- 34 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків: Ростовська область, акваторія Чорного моря);
- 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Брянська, Ростовська область, Краснодарський край – Росія, ТОТ АР Крим).
Станом на 10 годину ранку, силами ППО збито/подавлено 615 повітряних цілей:
- 585 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
- 29 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр;
- 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23.
Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях,
– ідеться в повідомленні.
Дивіться також Росіяни обстрілювали Київщину всю ніч: є постраждалі та руйнування у трьох районах
Попередня атака по Україні: коротко
У ніч проти 5 грудня росіяни атакували 137-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Силами ППО було збито/подавлено 80 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та у центрі країни.
Зафіксовано влучання 57-ми ударних БпЛА на 13-ти локаціях.