Вже після 23:00 30 грудня повітряна тривога почалася поширюватися районами Київської області, передає 24 Канал.

Які наслідки атаки на Білу Церкву?

Після 00:00 монітори повідомляли, що у напрямку Білої Церкви рухаються кілька дронів.

Пізніше глава ОВА Микола Калашник розповів про наслідки ворожої атаки.

За його словами, у Білій Церкві пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. У ньому вибиті вікна та пошкоджені балкони з першого по шостий поверх.

Наразі повідомлень про поранених серед жителів не надходило.

"Ворожа атака ворога продовжується. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", – написав чиновник о 01:25.

О 01:21 повітряну тривогу оголосили і для столиці. Близько 01:33 у місті чули вибухи.

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги,

– йдеться у повідомлення КМВА.

До слова, під масованою атакою уночі опинилася Одеса. У місті внаслідок російського обстрілу частково зникло світло, тепло та вода.

В одному з районів Одеської області загорілися склади логістичної компанії. Також дрон влучив у багатоповерхівку, але не вибухнув.

Що відомо про наслідки останніх російських обстрілів України?