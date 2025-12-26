Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Які наслідки атаки на Волині?

На Волині росіяни пошкодили локомотив та вантажний вагон. Також вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо.

Наразі працівники Укрзалізниці ліквідовують наслідки атаки.

Попри цілеспрямований російський терор, логістична система України продовжує роботу,

– написав міністр розвитку громад Олексій Кулеба.

Голова Ковельської районної адміністрації Ольга Черен також підтвердила, що внаслідок удару в районі фіксують пошкодження об'єкта критичної інфраструктури.

Під ударом опинився об'єкт Львівської залізниці / Фото: Міністерство розвитку громад

