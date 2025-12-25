Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

Що відомо про вибухи на Київщині?

У Київській області фіксують ворожі безпілотники. По ним відкрили вогонь сили ППО, лунають вибухи.

За даними Повітряних сил ЗСУ ворожі БпЛА фіксували в районі Київського водосховища, він тримав західний курс.

У ОВА закликають не фотографувати і не фільмувати роботу Збройних сил України. Також просять не нехтувати правилами власної безпеки.