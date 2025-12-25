Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
Чому на Київщині пролунали вибухи?
В обласній військовій адміністрації повідомили, що в Київській області зафіксували рух ворожих безпілотників. По цілях працювали сили ППО.
Водночас у моніторингових ресурсах зазначили, що реактивний "Шахед" зафіксували над водосховищем курсом на Київ/Вишгород. Через 6 хвилин його було локаційно втрачено.
Напрямок руху безпілотника підтвердили Повітряні сили ЗСУ. Втім, там не вказали, який саме "Шахед" було зафіксовано.
Що відомо про російські обстріли України?
Офіцер ЗСУ Андрій Ткачук розповів 24 Каналу, що у 2025 році Росія змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі. Окупанти все рідше запускають по кілька дронів на більшість регіонів. Зараз вони взялися конкретно за області.
"Спершу це були прифронтові області. Потім – Північ. Чернігівщина, Сумщина, Харківщина. Тепер дійшли до Одещини. Київ був за замовчуванням", – пояснив Ткачук.
До слова, уночі 25 грудня Росія атакувала Україну 131 безпілотником, з яких 90 були типу "Шахед". Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.