Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Чому на Київщині пролунали вибухи?

В обласній військовій адміністрації повідомили, що в Київській області зафіксували рух ворожих безпілотників. По цілях працювали сили ППО.

Водночас у моніторингових ресурсах зазначили, що реактивний "Шахед" зафіксували над водосховищем курсом на Київ/Вишгород. Через 6 хвилин його було локаційно втрачено.

Напрямок руху безпілотника підтвердили Повітряні сили ЗСУ. Втім, там не вказали, який саме "Шахед" було зафіксовано.

Що відомо про російські обстріли України?