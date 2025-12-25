Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Смотрите также Управляемые рои "Шахедов" и усовершенствованные ракеты: чем и как Россия будет атаковать Украину в 2026 году

Почему на Киевщине прогремели взрывы?

В областной военной администрации сообщили, что в Киевской области зафиксировали движение вражеских беспилотников. По целям работали силы ПВО.

В то же время в мониторинговых ресурсах отметили, что реактивный "Шахед" зафиксировали над водохранилищем курсом на Киев/Вышгород. Через 6 минут он был локально потерян.

Направление движения беспилотника подтвердили Воздушные силы ВСУ. Впрочем, там не указали, какой именно "Шахед" был зафиксирован.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Что известно о российских обстрелах Украины?