Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию.

Почему на Киевщине прогремели взрывы?

В областной военной администрации сообщили, что в Киевской области зафиксировали движение вражеских беспилотников. По целям работали силы ПВО.

В то же время в мониторинговых ресурсах отметили, что реактивный "Шахед" зафиксировали над водохранилищем курсом на Киев/Вышгород. Через 6 минут он был локально потерян.

Направление движения беспилотника подтвердили Воздушные силы ВСУ. Впрочем, там не указали, какой именно "Шахед" был зафиксирован.

Что известно о российских обстрелах Украины?

  • Офицер ВСУ Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что в 2025 году Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре. Оккупанты все реже запускают по несколько дронов на большинство регионов. Сейчас они взялись конкретно за области.

  • "Сначала это были прифронтовые области. Затем – Север. Черниговщина, Сумщина, Харьковщина. Теперь дошли до Одесской области. Киев был по умолчанию", – объяснил Ткачук.

  • К слову, ночью 25 декабря Россия атаковала Украину 131 беспилотником, из которых 90 были типа "Шахед". По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.