Но, к сожалению, не обошлось без попаданий вражеских средств. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сколько дронов сбили 25 декабря?

Ночью россияне атаковали 131 БпЛА типа "Шахед", ""Гербера"" и дронами других типов из российских Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также оккупированных Донецка, Гвардейского и Чауды. Около 90 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Им, как отмечается, удалось сбить более 100 ударных беспилотников.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 106 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 15 локациях,

Как отработала ПВО в ночь на 25 декабря / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Какие последствия ночной атаки?