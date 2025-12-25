Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, зауваживши, у випадку з атаками по Одещині окупанти відпрацьовують кілька цілей. Їм потрібна дестабілізація ситуація в місті та підбурення суспільних настроїв. Вони хочуть цього досягнути через знищення енергетичної та іншої інфраструктури.

Як Росія змінила тактику обстрілів?

Як наголосив Ткачук, у 2025 році Росія перестала масовано бити по різних регіонах України. Вони все рідше запускають по кілька дронів на більшість регіонів. Зараз вони взялися конкретно за області.

Спершу це були прифронтові області. Потім – Північ. Чернігівщина, Сумщина, Харківщина. Тепер дійшли до Одещини. Київ був за замовчуванням,

– зазначив Ткачук.

Під час минулої атаки ворог зосередився саме на західних регіонах. Також окупанти окремо працюють по Одещині, де намагаються тако вибити логістику між північною та південною частиною.

Зверніть увагу! Через російські атаки на Одещині сталися тривалі відключення світла. Подекуди світла не було вже більш ніж 8 днів.

Удари по Україні: коротко