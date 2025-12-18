Місцева влада вже відреагувала на це. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера та місцеві телеграм-канали.

До теми "Прошу ДТЕК скрутити половину": мережу розчулив спонтанний флешмоб про світло для Одеси

Що відбувалося на вулиці Генуезькій в Одесі 18 грудня?

Перекриття вулиці Генуезької одеситами почалося після 18:00 18 грудня. Очевидці писали, що люди пішли на протест, оскільки не здатні терпіти відключення, які виникли у місті через масовану російську атаку по енергетиці регіону.

Люди перекрили проїжджу частину вулиці, ставши на дорозі. Через це утворився затор.

Одесити перекрили Генуезьку вулицю: дивіться відео

Одна з місцевих жительок показала на відео масштабний затор, який утворився через перекриття вулиці. За даними жінки, вочевидь, на протест вийшли жителі ЖК "Корона Нової Аркадії". Повідомлялося, що світла подекуди немає вже 8 днів.

Місцева розповіла причини протесту в Одесі: дивіться відео (18+, інвективна лексика)

Пізніше стало відомо, що на Генуезькій вулиці, ймовірно, сталася бійка. Попередньо, це був один із водіїв автомобіля та кілька людей, що перекрили дорогу.

В Одесі на перекритій дорозі сталася бійка: дивіться відео (18+, інвективна лексика)

Окрім того, місцеві телеграм-канали писали, що об'їзд у бік вулиці 10 квітня є за вулицею Тінистою.

На Генуезькій вулиці затор після перекриття людьми дороги: дивіться відео

Як прокоментували протест в Одесі в ОВА?

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер відреагував на перекриття дороги людьми на вулиці Генуезькій в Одесі. Посадовець наголосив, що розуміє емоції людей, адже коли світла немає кілька днів поспіль – це складно і виснажливо.

Внаслідок ворожих атак енергетика Одещини зазнала масштабних пошкоджень. Відновлювальні роботи ускладнені повторними обстрілами та постійними повітряними тривогами. Але енергетики працюють цілодобово та роблять усе можливе, щоб світло повернулося в кожен дім у найкоротші терміни. Всі проблемні адреси в роботі, відновлення триває,

– зазначив начальник Одеської ОВА.

Він також попросив одеситів зберігати витримку, а також нагадав, що, поки роботи продовжуються, в місті працюють пункти незламності.

"Адреси опубліковані на офіційному сайті міста. Там можна зігрітися, підзарядити гаджети та отримати базову допомогу", – резюмував Кіпер.

Яка ситуація зі світлом в Одесі та області?