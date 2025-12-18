Місцева влада вже відреагувала на це. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера та місцеві телеграм-канали.
До теми "Прошу ДТЕК скрутити половину": мережу розчулив спонтанний флешмоб про світло для Одеси
Що відбувалося на вулиці Генуезькій в Одесі 18 грудня?
Перекриття вулиці Генуезької одеситами почалося після 18:00 18 грудня. Очевидці писали, що люди пішли на протест, оскільки не здатні терпіти відключення, які виникли у місті через масовану російську атаку по енергетиці регіону.
Люди перекрили проїжджу частину вулиці, ставши на дорозі. Через це утворився затор.
Одесити перекрили Генуезьку вулицю: дивіться відео
Одна з місцевих жительок показала на відео масштабний затор, який утворився через перекриття вулиці. За даними жінки, вочевидь, на протест вийшли жителі ЖК "Корона Нової Аркадії". Повідомлялося, що світла подекуди немає вже 8 днів.
Місцева розповіла причини протесту в Одесі: дивіться відео (18+, інвективна лексика)
Пізніше стало відомо, що на Генуезькій вулиці, ймовірно, сталася бійка. Попередньо, це був один із водіїв автомобіля та кілька людей, що перекрили дорогу.
В Одесі на перекритій дорозі сталася бійка: дивіться відео (18+, інвективна лексика)
Окрім того, місцеві телеграм-канали писали, що об'їзд у бік вулиці 10 квітня є за вулицею Тінистою.
На Генуезькій вулиці затор після перекриття людьми дороги: дивіться відео
Як прокоментували протест в Одесі в ОВА?
Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер відреагував на перекриття дороги людьми на вулиці Генуезькій в Одесі. Посадовець наголосив, що розуміє емоції людей, адже коли світла немає кілька днів поспіль – це складно і виснажливо.
Внаслідок ворожих атак енергетика Одещини зазнала масштабних пошкоджень. Відновлювальні роботи ускладнені повторними обстрілами та постійними повітряними тривогами. Але енергетики працюють цілодобово та роблять усе можливе, щоб світло повернулося в кожен дім у найкоротші терміни. Всі проблемні адреси в роботі, відновлення триває,
– зазначив начальник Одеської ОВА.
Він також попросив одеситів зберігати витримку, а також нагадав, що, поки роботи продовжуються, в місті працюють пункти незламності.
"Адреси опубліковані на офіційному сайті міста. Там можна зігрітися, підзарядити гаджети та отримати базову допомогу", – резюмував Кіпер.
Яка ситуація зі світлом в Одесі та області?
Російська армія 13 грудня масовано ударила по енергетичній інфраструктурі в Одеській області. Через це у низці населених пунктів регіону вже понад тиждень є проблеми зі світлом. Водночас атаки по енергооб'єктах продовжувалися і в наступні дні.
У перший день після атаки в самій Одесі не було світла та води. Саме місто подекуди освітлювали лише фари автівок та генератори, а люди стояли у довгих чергах за водою до бюветів.
А вже 17 грудня очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що в області через атаки Росії на енергетичну інфраструктуру виникла надзвичайна ситуація державного рівня з масштабними перебоями електропостачання. Через серйозні пошкодження енергосистеми без світла залишаються ще близько 33 тисячі споживачів.