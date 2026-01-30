У ніч проти 30 січня ударів по енергетичній інфраструктурі справді не було. Втім, ще вчора вдень ворог бив по енергоб'єктах в кількох регіонах. Про це заявив президент України.

Чи дотримується Росія "енергетичного перемир'я"?

Хоча противник утримався від атак на енергетику, він продовжував бити по інших важливих об'єктах. Зокрема, була помічена переорієнтація росіян на удари по логістиці.

Крім того, окупанти і надалі атакують дронами звичайні забудови в містах. Так, уночі росіяни вдарили балістичною ракетою по Харківщині, внаслідок чого пошкоджено склади звичайного цивільного виробництва. Ба більше, це ще й американська компанія.

У Запоріжжі "Шахеди" вдарили по одному з районів міста. Майже цілодобово тривають удари FPV-дронів по Херсону, по містах Дніпровщини, і найбільше по Нікополю. Складна ситуація в прикордонні Чернігівщини, Сумщини, Харківщини.