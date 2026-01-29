Про це повідомив кореспондент Financial Times у Києві та публіцист Христофер Міллер у соцмережі Х.

Що кажуть в Україні про зупинення обстрілів з боку Росії через мороз?

Українські чиновники розповіли журналісту, що жодних сигналів від Росії щодо зупинки атак на час сильних морозів вони не отримували. Водночас Дональд Трамп особисто попросив не здійснювати обстріли найближчим часом. Відтак у Києві не вірять, що Росія готова укласти тимчасове припинення вогню, як це нібито пообіцяв американському лідеру сам російський диктатор.

Українські чиновники кажуть мені, що дізналися про це зі слів Трампа, не отримали сигналу від Росії та ще не впевнені, що укладено угоду про припинення вогню,

– повідомив Христофер Міллер.

Водночас Дональд Трамп на нещодавній пресконференції розповів, що говорив з Володимиром Путіним про це й президент Росії нібито навіть дав свою згоду.

Про що Трамп просив Путіна?