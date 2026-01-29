Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів 24 Каналу, чому президент США занадто не переймається проблемами українців. Він також пояснив, як росіяни використовують цю позицію Трампа.

Чому Трамп не хоче називати Росію "агресором"?

Рибачук зазначив, що філософія Трампа полягає у тому, що він не може засуджувати Росію через атаки по енергетичній системі Росії, тому що США ведуть з нею переговори.

"Росіяни це розгадали, і в результаті Україна вже багато часу живе в період перемовин і паралельно у безперервних російських атаках", – зауважив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

До слова. Дональд Трамп прокоментував ситуацію в Україні, коли після російських обстрілів тисячі багатоповерхівок тільки у Києві залишились без теплопостачання. Президента США здивувало, як українцям вдається виживати без опалення у сильні морози. Він сказав, що запитав у Володимира Зеленського, як українці витримують такі умови. Відповідь президента України його вразила. Трамп зазначив, що такі умови є неприйнятними.

Водночас Трамп, за його словами, не хоче дратувати Володимира Путіна і пояснює це тим, що не може зараз називати Росію "агресором" чи "міжнародним злочинцем", адже після цього США не зможуть вести з нею переговори.

Дивовижна позиція. Проте Трампа насправді немає жодного співчуття до українців – замерзають вони чи ні, б'ють їх чи ні, гинуть діти у нас чи ні. Він час від часу робить приблизно таку заяву, що він – людинолюб і що йому болить через загибель молодих людей з одного та іншого боку,

– підкреслив Олег Рибачук.

Проте він жодного разу не засудив Путіна і жорстко не попередив про неприпустимість подібної агресії.

Коли Трампа заганяють в кут, то він і Стів Віткофф кажуть, що між Росією і Україною війна. Українці теж завдають ударів по російській території. Росія у відповідь – по українській,

– сказав голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

Він додав, що при цьому Трамп не зазначає, що українці не б'ють по житлових масивах російських міст, а нищать енергетичну інфраструктуру. А росіяни б'ють по містах – куди впаде, туди впаде.

