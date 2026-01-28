На місці атаки тривають слідчі дії та ліквідація наслідків пожежі. Про це повідомили в прямому ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Дивіться також Морський "Кинджал": що відомо про російську ракету "Циркон", якою ворог знову вдарив по Україні

Єдина, хто вижив: як у Білогородці врятували дитину?

У момент удару російського безпілотника у квартирі на верхньому поверсі будинку спали люди. Вибух спричинив сильну пожежу – помешкання миттєво охопило полум’я. Подружжя, яке перебувало на другому рівні дворівневої квартири, загинуло.

На першому поверсі оселі спала їхня 4-річна донька. Дівчинку вдалося врятувати ще до прибуття екстрених служб. У палаючу квартиру проник журналіст "Радіо Свобода" Мар’ян Кушнір, який мешкає у цьому житловому комплексі. За його словами, діяти довелося миттєво.

Все відбувалося дуже швидко. Було багато диму, вогонь уже розповзався квартирою, часу думати не було. Я розумів, що якщо зараз не зайти – дитина може не вижити. Вона сиділа загорнута у ковдру на ліжку і кричала "мама",

– розповів кореспондент.

Після того як дівчинку винесли з охопленої полум’ям квартири, журналіст намагався повернутися за її батьками.

"Я побачив вогонь, який розповсюджувався вже зверху. Зрозумів, що батьки, скоріш за все, спали на другому поверсі. Я бігом дитину забрав з дивану, виніс з квартири, віддав її одному з сусідів і побіг назад всередину, можливо там люди будуть ще живі. Але вогонь вже дуже сильно розповсюдився. З того, що мені потім стало відомо, дрон втрапив так, що цих двох людей – чоловіка і жінку, їх привалило, і вони там і загинули", – розповів Мар’ян Кушнір.

За словами журналіста, дитина була дуже налякана: "Дівчинка, коли я її виніс, вона почала дуже плакати, а потім сильно труситися, вона обійняла мене. І тоді мені стало дуже боляче, тому що за 10 років війни я ніколи не мав таких відчуттів, коли тримаючи на руках чотирирічну дитину, яка плаче, а я усвідомлюю, що її мама мертва".

Наразі дівчинку забрав рідний батько та її старший 20-річний брат.

Що відомо про удар дрона по Білогородці?