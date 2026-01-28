На месте атаки продолжаются следственные действия и ликвидация последствий пожара. Об этом сообщили в прямом эфире национального телемарафона "Единые новости".

В момент удара российского беспилотника в квартире на верхнем этаже дома спали люди. Взрыв вызвал сильный пожар – помещение мгновенно охватило пламя. Супруги, которые находились на втором уровне двухуровневой квартиры, погибли.

На первом этаже дома спала их 4-летняя дочь. Девочку удалось спасти еще до прибытия экстренных служб. В горящую квартиру проник журналист "Радио Свобода" Марьян Кушнир, который живет в этом жилом комплексе. По его словам, действовать пришлось мгновенно.

Все происходило очень быстро. Было много дыма, огонь уже расползался по квартире, времени думать не было. Я понимал, что если сейчас не зайти – ребенок может не выжить. Она сидела завернутая в одеяло на кровати и кричала "мама",

– рассказал корреспондент.

После того как девочку вынесли из охваченной пламенем квартиры, журналист пытался вернуться за ее родителями.

"Я увидел огонь, который распространялся уже сверху. Понял, что родители, скорее всего, спали на втором этаже. Я бегом ребенка забрал с дивана, вынес из квартиры, отдал ее одному из соседей и побежал обратно внутрь, возможно там люди будут еще живы. Но огонь уже очень сильно распространился. С того, что мне потом стало известно, дрон попал так, что этих двух людей – мужчину и женщину, их привалило, и они там и погибли", – рассказал Марьян Кушнир.

По словам журналиста, ребенок был очень напуган: "Девочка, когда я ее вынес, она начала очень плакать, а потом сильно трястись, она обняла меня. И тогда мне стало очень больно, потому что за 10 лет войны я никогда не имел таких ощущений, когда держа на руках четырехлетнего ребенка, который плачет, а я осознаю, что ее мама мертва".

Сейчас девочку забрал родной отец и ее старший 20-летний брат.

Что известно об ударе дрона по Белогородке?