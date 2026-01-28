Ребенок выжил и получил помощь на месте. Об этом сообщили в Национальной полиции.
Как супруги оказались в огненной ловушке?
Российский боеприпас попал в многоквартирный дом в Бучанском районе. В момент удара мужчина и женщина находились на втором ярусе квартиры, которую охватил огонь после удара дроном-камикадзе типа "Шахед".
Их 4-летний ребенок был на первом ярусе. Военный корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир спас четырехлетнюю девочку из дома, который оказался в огне. Он схватил свой тактический рюкзак, с которым ездил в самые горячие точки фронта, зашел в горящее помещение и вынес ребенка.
Родители девочки, к сожалению погибли. Без специального снаряжения быстро добраться до них было невозможно.
Что известно об атаке по Киевской области?
По данным полиции Киевщины, в результате атаки погибли два человека, еще четверо пострадали, среди них – малолетний ребенок. Трем взрослым медики оказали помощь, от госпитализации они отказались.
В Бучанском районе поврежден многоквартирный дом, два транспортных средства и административное здание. На месте работали спасатели, медики и правоохранители.
Следователи открыли уголовное производство по факту военного преступления – по статье 438 Уголовного кодекса Украины.
Где еще раздавались взрывы во время этих ударов БпЛА?
27 января вечером российские военные атаковали Одессу с помощью беспилотников. В городе прогремела серия взрывов. Под два десятка БпЛА пытались нанести ущерб, власти сообщили о по меньшей мере одном попадании.
Чуть раньше днем пассажирский поезд "Барвенково – Львов-Чоп" в Барвенковской громаде на Харьковщине атаковали дроны. Удар вызвал масштабный пожар, погибли люди. 10 уцелевших вагонов поезда уже возобновили движение.