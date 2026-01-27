Об этом сообщили корреспонденты 24 Канала.
Смотрите также В небе над Украиной летают "Шахеды": какие области под угрозой
Что известно о взрывах в Одессе?
Вечером во вторник Воздушные силы ВСУ сообщили о группе БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу, а до этого курсом на Черноморск.
Вскоре в городе прогремела серия взрывов, по целям работали силы ПВО. Мониторинговые ресурсы сообщили, что на город направлялись по меньшей мере 14 вражеских дронов.
Взрывы в городе подтвердил глава городской военной администрации Сергей Лысак. Он призвал жителей находиться в безопасных местах.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
В каких регионах также было громко?
Напомним, что в этот же день, 27 января, в Харькове прогремел взрыв, вызванный ударом российского беспилотника "Молния". По данным Терехова, вражеский дрон ударил по одному из районов Харькова.
На прошлой день, 26 января, вечером на Киевщине прогремели взрывы. В частности, мониторы писали, что над Вышгородом и центральными районами Киева находились неустановленные БпЛА. Предварительно предполагали, что это "БМ-35" с системой управления и Starlink.