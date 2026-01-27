Про це повідомили кореспонденти 24 Каналу.

Що відомо про вибухи в Одесі?

Увечері у вівторок Повітряні сили ЗСУ повідомили про групу БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу, а до цього курсом на Чорноморськ.

Невдовзі в місті пролунала серія вибухів, по цілях працювали сили ППО. Моніторингові ресурси повідомили, що на місто прямували щонайменше 14 ворожих дронів.

Вибухи в місті підтвердив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Він закликав жителів перебувати в безпечних місцях.

