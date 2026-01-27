Про це повідомили кореспонденти 24 Каналу.
Що відомо про вибухи в Одесі?
Увечері у вівторок Повітряні сили ЗСУ повідомили про групу БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одесу, а до цього курсом на Чорноморськ.
Невдовзі в місті пролунала серія вибухів, по цілях працювали сили ППО. Моніторингові ресурси повідомили, що на місто прямували щонайменше 14 ворожих дронів.
Вибухи в місті підтвердив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Він закликав жителів перебувати в безпечних місцях.
У яких регіонах також було гучно?
Нагадаємо, що цього ж дня, 27 січня, в Харкові пролунав вибух, викликаний ударом російського безпілотника "Молнія". За даними Терехова, ворожий дрон вдарив по одному з районів Харкова.
Минулого дня, 26 січня, ввечері на Київщині прогриміли вибухи. Зокрема, монітори писали, що над Вишгородом та центральними районами Києва перебували невстановлені БпЛА. Попередньо припускали, що це "БМ-35" із системою керування та Starlink.