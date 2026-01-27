Інформацію про повітряну тривогу збирає 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Якщо у вашому регіоні оголошено тривогу, негайно прямуйте в укриття.
Що відомо про повітряну тривогу в Україні?
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА з Харківщини курсом на Сумщину (Охтирський район). БпЛА в р-ні. н.п. Макошине (Чернігівщина), курс південно-східний у напрямку Сумщини.18:43, 27 січня18:12, 27 січня
БпЛА з Харківщини курсом на Сумщину (Охтирський район).
БпЛА в р-ні. н.п. Макошине (Чернігівщина), курс південно-східний у напрямку Сумщини.