Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Що відомо про атаку на Харків?

Повітряну тривогу у Харківському районі оголосили о 16:06 27 січня. Для регіону існувала загроза ударів російськими безпілотниками.

Вже о 16:18 у місті прогримів вибух. За даними Терехова, ворожий дрон вдарив по одному з районів Харкова.

Ситуаційним центром зафіксовано удар ворожого безпілотника "Молнія" по Київському району,

– написав мер Харкова.

Міський голова додав, що наразі влада встановлює деталі атаки.

Останні атаки Росії на Україну: які наслідки?