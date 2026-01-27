Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Що відомо про атаку БпЛА на Львівщину?

За даними Козицького, "Шахед", який кружляв над Львовом, локаційно втрачений. Обійшлося без наслідків.

Нагадаємо, що раніше, о 14:11 мер Львова Андрій Садовий повідомив про ворожий безпілотник, що рухається курсом на місто. Зазначалося, що дрон летить досить низько. Проте вже о 14:37 в області оголосили відбій повітряної тривоги.

Які наслідки атаки на Львівщину?