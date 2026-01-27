Про загрозу повідомили в Одеській ОВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Що відомо про наліт дронів на Одесу вночі 27 січня?

Повітряну тривогу на Одещині у різних районах почали оголошувати майже одразу після півночі 27 січня. Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА ворога з акваторії Чорного моря.

Під загрозою перебували Білгород Дністровський, Овідіополь, Маяки. А після 2 години ночі – сама Одеса.

У місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях,

– написав очільник Одеської МВА Сергій Лисак о 02:20.

За повідомленнями моніторів, дронів російська армія запустила багато – кілька десятків. Вони надлітали хвилями та намагалися атакувати різні райони Одещини та обласного центру.

