Про це повідомляє Київська ОВА. Перебувайте в укриттях до відбоїв.
Що відомо про вибухи на Київщині?
Повітряну тривогу у Київській області оголосили ще о 14:12. Відтоді російські безпілотники тероризують столичний регіон.
Зокрема, о 17:26 Повітряні сили попереджали про БпЛА на півночі Києва в напрямку Київського водосховища та ще один на півдні від Українки південним курсом.
Третій летів у напрямку Києва з півдня.
Київщина: БпЛА на півдні від населеного пункту Українка, курс – західний,
– знову попередили у ПС о 17:40.
За 4 хвилин чергову групу БпЛА в напрямку Києва зафіксували з півдня.
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,
– написали в ОВА.