Там виникла пожежа. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Які наслідки атаки на Запорізьку область?

За даними Федорова, вночі росіяни атакували Запорізький район. Внаслідок цього у Вільнянську здійнялася пожежа. Окрім цього, там пошкоджені багатоповерхівки – вибиті вікна, понівечені фасади.

Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото Запорізької ОВА

Згодом ворог завдав удару по Запоріжжю. На місці атаки сталася пожежа. Близько 6:22 він вдруге атакував місто, вдаривши чотири рази.

Внаслідок цього пошкоджені приватні будинки. В одній з осель сталося займання, яке вже загасили рятувальники. На щастя, під час атак ніхто не постраждав.

