Там виникла пожежа. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Які наслідки атаки на Запорізьку область?
За даними Федорова, вночі росіяни атакували Запорізький район. Внаслідок цього у Вільнянську здійнялася пожежа. Окрім цього, там пошкоджені багатоповерхівки – вибиті вікна, понівечені фасади.
Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото Запорізької ОВА
Згодом ворог завдав удару по Запоріжжю. На місці атаки сталася пожежа. Близько 6:22 він вдруге атакував місто, вдаривши чотири рази.
Внаслідок цього пошкоджені приватні будинки. В одній з осель сталося займання, яке вже загасили рятувальники. На щастя, під час атак ніхто не постраждав.
Нещодавно російські окупанти вперше застосували дрони "Шахеди", керовані через Starlink, під час удару по гелікоптерах у районі Кропивницького. Однак Сили протиповітряної оборони збили безпілотники, обійшлося без наслідків.
Окрім цього, Росія почала використовувати нову модель швидкісного безпілотника проти України. Зазначається, що ударний дрон "Герань-5" може становити серйозну загрозу для вже ослабленої української протиповітряної оборони.