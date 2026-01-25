Про це повідомляють міський голова Ігор Терехов та кореспонденти Суспільного. З початку доби це вже п'ятий удар безпілотником по місту.
Що відомо про удар по Харкову?
Повітряна тривога для Харківського району оголошена ще з близько 09:58. У Повітряних силах ЗСУ на той момент повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку обласного центру зі східного напрямку.
Орієнтовно о 14:43 там уточнили про дрон, який рухався на Харків зі сходу. Вже о 14:45 з'явилася перша інформація про те, що в місті було гучно. Через декілька хвилин оприлюднили повідомлення про серію вибухів.
У Херсоні втретє лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного,
– ідеться в повідомленні.
Які наслідки атаки на Харків?
Невдовзі після цього Ігор Терехов повідомив про влучання ворожого дрону у торгівельний центр у Салтівському районі міста. Згодом мер уточнив, що насправді сталося влучання у багатоповерхівку поряд з ТЦ.
В результаті ворожого удару по багатоповерхівці є постраждалі,
– написав Терехов.
Водночас очільник ОВА Олег Синєгубов повідомляє про одного постраждалого. За його словами, удар припав на Київський район міста. Наразі достеменно невідомо, чи йдеться про одне й те саме влучання.
Що цьому передувало?
Місто перебуває під атакою від ранку. До цього противник вгатив по Холодногірському району. Згодом вибухи пролунали також і в Індустріальному районі Харкова. Влучання було на кордоні з передмістям.
Після цього терор міста продовжився. Ворог вдарив дронами по Слобідському та Немишлянському районах. Росіяни, зокрема, влучили у приватний житловий будинок. На місці працюють відповідні служби.
Напередодні Харків також зазнав масованої атаки з повітря, ворог застосував 25 БпЛА. Унаслідок цього постраждали щонайменше десяток людей, а також пошкоджено кілька будівель цивільної інфраструктури.