Про це повідомляють міський голова Ігор Терехов та кореспонденти Суспільного. З початку доби це вже п'ятий удар безпілотником по місту.

Дивіться також Безперервний терор "Шахедами" триває: які наслідки атаки

Що відомо про удар по Харкову?

Повітряна тривога для Харківського району оголошена ще з близько 09:58. У Повітряних силах ЗСУ на той момент повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку обласного центру зі східного напрямку.

Орієнтовно о 14:43 там уточнили про дрон, який рухався на Харків зі сходу. Вже о 14:45 з'явилася перша інформація про те, що в місті було гучно. Через декілька хвилин оприлюднили повідомлення про серію вибухів.

У Херсоні втретє лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– ідеться в повідомленні.

Які наслідки атаки на Харків?

Невдовзі після цього Ігор Терехов повідомив про влучання ворожого дрону у торгівельний центр у Салтівському районі міста. Згодом мер уточнив, що насправді сталося влучання у багатоповерхівку поряд з ТЦ.

В результаті ворожого удару по багатоповерхівці є постраждалі,

– написав Терехов.

Водночас очільник ОВА Олег Синєгубов повідомляє про одного постраждалого. За його словами, удар припав на Київський район міста. Наразі достеменно невідомо, чи йдеться про одне й те саме влучання.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Що цьому передувало?