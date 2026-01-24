Про наслідки повідомили у Харківській ОВА. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Окупанти запустили дрони по Україні, ціллю став Київ: є й загроза балістики

Харків атакували БпЛА 24 січня: які наслідки?

Повітряну тривогу у Харкові та області оголосили ще о 20:37 попередньої доби 23 січея. А після півночі 24 числа російська армія спрямувала чергові ударні безпілотники на місто.

У Харкові почали лунати вибухи. Місцеві нарахували їх понад два десятки.

Міський голова Харкова Ігор Терехова повідомив у соціальних мережах, що ворог завдав удару дронами типу "Шахед" по Індустріальному району. Трохи пізніше обласна військова адміністрація надала інформацію про наслідки атаки.

В Індустріальному районі спалахнула квартира в житловому будинку, також у багатоквартирному будинку пошкоджено скління, і спалахнув дах ще одного будинку.

спалахнула квартира в житловому будинку, також у багатоквартирному будинку пошкоджено скління, і спалахнув дах ще одного будинку. Відомо про понад десяток постраждалих . Влучання пошкодили гуртожиток з переселенцями, лікарню та пологовий будинок.

У Немишлянському районі спалахнув приватний будинок. Постраждала власниця житла, також пошкоджено багато сусідніх будинків.

На момент публікації атака на Україну тривала.

