Де летять "Шахеди"?

18:12, 24 січня

БпЛА з Дніпропетровщини, курсом на Кіровоградщину.

17:50, 24 січня

  • БпЛА в районі населеного пункту Березна на Чернігівщині, курс південний.
  • БпЛА в Корюківському районі Чернігівщини, курс південно-східний.
  • БпЛА в районі населеного пункту Кринички на Дніпропетровщині, курс західний.
17:15, 24 січня

БпЛА в р-ні н.п. Синельникове (Дніпропетровщина), курсом на Дніпро.