Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються ворожі БпЛА.
Де летять "Шахеди"?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА з Дніпропетровщини, курсом на Кіровоградщину. БпЛА в р-ні н.п. Синельникове (Дніпропетровщина), курсом на Дніпро.
