Если в вашей области раздается воздушная тревога, направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит, где движутся вражеские БпЛА.

Где летят "Шахеды"?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте