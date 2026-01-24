Об этом сообщил представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев24".

Смотрите также Ночью россияне терроризировали Украину двумя "Цирконами" из Крыма

Что сказал Игнат о последствиях атаки на Киев?

По словам представителя Воздушных сил, не было таких ракет как Х-22 в сводках уже давно. Особенность этой атаки именно в применении этих ракет. Отмечается, что они фактически использовались против авианосных групп, это их основное назначение.

Х-22 могут нести разный заряд. Однако их особенность заключается в том, что боевая масса ракеты составляет 950 килограммов. 24 января противник применил по Киеву 12 таких ракет с самолетов стратегической авиации – бомбардировщиков Ту-22М3. Игнат заявил, что это беспрецедентный случай.

Он также напомнил, что в 2023 году этой ракетой в Днепре снесло целый подъезд дома, было много погибших. С тех пор противник стал меньше применять таких ракет по материковой территории Украины, а больше сосредоточился по югу Украины (нефтяные платформы, остров Змеиный).

По словам Игната, всего 412 ракет Х-22 или Х-32 было применено против нашего государства, из них до сих пор сбили только три. Сейчас на счету ПВО еще плюс 9. Представитель воздушных сил отметил, что такие цели могут перехватывать только системы Patriot.

Последствия атаки на Киев: коротко о главном