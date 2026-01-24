О вражеской атаке рассказали в Воздушных силах ВСУ.
Чем Россия атаковала ночью 24 января?
В Воздушных силах рассказали, что оккупанты ударили по Украине 375 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и другими, около 250 из них - шахэды, а также 21 ракетой таких типов:
- 2 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" (район пуска ТОТ Крыма);
- 12 крылатых ракет Х-22/Х-32;
- 6 баллистических ракет "Искандер-М/С-300";
- 1 управляемая авиационная ракета Х-59/69.
Обратите внимание! Проектная цель ракеты "Циркон" – поражение кораблей (фрегатов, авианосцев) и наземных объектов. То есть Россия готовила ее с прицелом на возможное противостояние с США и их многочисленными авианосными группами.
Мониторинговые ресурсы заметили, что ракеты Х-22/32 запускались в направлении столицы достаточно давно. "Цирконы" последний раз применялись по Виннице, до этого по Сумах и Киеву. И первые и вторые успешно сбиваются. Информация из сети о "не можем сбить" явно ложная.
Какие последствия массированного обстрела?
Российские оккупанты атаковали Харьков более 100 беспилотниками, в результате чего ранены 19 человек, включая 12-летнего мальчика. Ночью после ударов "Шахедов" произошло четыре пожара, на 10 местах обстрелов работать 136 спасателей. Бойцы ГСЧС спасли пятерых человек.
Кроме того, массированная атака на Киев началась около 1 ночи 24 января и продолжалась несколько часов. Городские власти сообщили, что один человек погиб в столице, есть по меньшей мере 4 пострадавших. Трех медики госпитализировали. На левом берегу столицы перебои с теплоснабжением и водоснабжением. Местные сообщества в соцсетях также писали о проблемах со светом.