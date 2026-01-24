О вражеской атаке рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Чем Россия атаковала ночью 24 января?

В Воздушных силах рассказали, что оккупанты ударили по Украине 375 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и другими, около 250 из них - шахэды, а также 21 ракетой таких типов:

2 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон" (район пуска ТОТ Крыма);

12 крылатых ракет Х-22/Х-32;

6 баллистических ракет "Искандер-М/С-300";

1 управляемая авиационная ракета Х-59/69.

Обратите внимание! Проектная цель ракеты "Циркон" – поражение кораблей (фрегатов, авианосцев) и наземных объектов. То есть Россия готовила ее с прицелом на возможное противостояние с США и их многочисленными авианосными группами.

Мониторинговые ресурсы заметили, что ракеты Х-22/32 запускались в направлении столицы достаточно давно. "Цирконы" последний раз применялись по Виннице, до этого по Сумах и Киеву. И первые и вторые успешно сбиваются. Информация из сети о "не можем сбить" явно ложная.

Какие последствия массированного обстрела?