Последствия российской атаки на Харьковщину рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Какие последствия обстрела Харькова?

В воздушном пространстве над Харьковщиной наблюдалось более 100 вражеских беспилотников. В результате ударов, ранены 19 человек, среди них – 12-летний мальчик.

В больнице находятся двое пострадавших. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также в результате атаки выбиты окна в окрестных домах, повреждено более 60 автомобилей. Из одного из домов отселены более 40 человек. Экстренные службы продолжают работать на месте, ликвидируют последствия попадания и фиксируют очередное преступление оккупантов.

Начальник Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Артем Астахов рассказал телеграм-каналу "Думка", что ночью после ударов "Шахедов" произошло четыре пожара, на 10 местах обстрелов работать 136 спасателей. Бойцы ГСЧС спасли пятерых человек.

Кроме того, прокуроры продолжают работу на местах вражеских атак. Установлено, что ночью по Индустриальному району Харькова россияне нанесли и ракетный удар. Зафиксировано попадание ракеты, предварительно типа "Искандер", по территории гражданского предприятия.

