Жуткие кадры разрушений в Харькове в результате российской атаки распространяют ГСЧС, местная прокуратура и Общественное Харьков.

Какова ситуация в Харькове после обстрела?

Ночью жители города слышали около 25 взрывов.

Наибольшим разрушениям подвергся Индустриальный район города. Там огонь охватил жилые многоэтажные дома и помещения одного из предприятий.

В результате попадания дрона в верхний этаж пятиэтажки в доме выгорела квартира. Из четырехэтажного дома спасатели эвакуировали пятерых жителей, среди которых был ребенок.

Поврежденные жилые дома из-за удара по Харькову: смотрите видео прокуратуры

Кроме того, в Индустриальном районе под удар попали общежитие для переселенцев, больница и роддом. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что пациентов медучреждений перевели в другие больницы.

В Немышлянском районе в результате атаки вспыхнул пожар в частном жилом доме.

Последствия обстрела дронами: смотрите фото ГСЧС

Как проинформировали спасатели, к устранению последствий обстрела привлечены значительные силы, в частности 134 специалисты ГСЧС, 34 единицы спецтехники.

Вместе с ними на местах работают правоохранители, медицинские бригады, волонтеры и городские коммунальные службы. Пострадавшим оказывают помощь психологи ГСЧС.

Кадры ликвидации последствий удара и спасения жителей города: смотрите фото Общественного

Где еще били оккупанты ночью 24 января?