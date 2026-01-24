Моторошні кадри руйнувань у Харкові внаслідок російської атаки поширюють ДСНС, місцева прокуратура та Суспільне Харків.

Яка ситуація в Харкові після обстрілу?

Вночі мешканці міста чули близько 25 вибухів.

Найбільших руйнувань зазнав Індустріальний район міста. Там вогонь охопив житлові багатоповерхові будинки та приміщення одного з підприємств.

Внаслідок влучання дрона у горішній поверх п'ятиповерхівки у будинку вигоріла квартира. З чотириповерхового будинку рятувальники евакуювали п'ятьох мешканців, серед яких була дитина.

Окрім того, в Індустріальному районі під удар потрапили гуртожиток для переселенців, лікарня та пологовий будинок. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що пацієнтів медзакладів перевели до інших лікарень.

У Немишлянському районі внаслідок атаки спалахнула пожежа в приватному житловому будинку.

Як поінформували рятувальники, до усунення наслідків обстрілу залучено значні сили, зокрема 134 фахівці ДСНС, 34 одиниці спецтехніки.

Разом із ними на місцях працюють правоохоронці, медичні бригади, волонтери та міські комунальні служби. Постраждалим надають допомогу психологи ДСНС.

