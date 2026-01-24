Про це інформує Київська ОВА. Розповідаємо, що ми знаємо на цей момент.
Хронологія атаки Окупанти запустили дрони по Україні, ціллю став Київ: є й загроза балістики
Які наслідки масованої повітряної атаки на Київщину 24 січня?
Повітряна тривога у Київській області тривала майже всю ніч 24 січня. Ворог масовано надсилав ударні безпілотники у напрямку столиці, а також в інші міста регіону. Також російська армія застосувала різного штибу ракетне озброєння.
Неодноразово лунали вибухи на Київщині, а обласна військова адміністрація повідомляла про роботу ППО. Після 5 ранку стало відомо про перші наслідки.
- У Броварському районі поранено трьох людей, у них порізи.
- У Бориспільському госпіталізували одну людину, у неї закрита черепно-мозкова травма.
Тут також пошкоджено 4 приватні будинки та 2 автомобілі у Броварському районі. І ще один будинок пошкоджено у Бориспільському.
Зверніть увагу! Найважливіша інформація про повітряні тривоги, ракетну небезпеку, загрозу БпЛА для всіх областей, а також про вибухи та їхні наслідки ви можете оперативно прочитати у телеграм-каналі 24 Каналу
Куди ще цілила Росія цієї ночі?
- Під масованим обстрілом перебував Київ. Уламки БпЛА наробили шкоди у 5 районах, там фіксують пожежі та руйнування. Загинула людина.
- Харків атакували 25 "Шахедів". У двох районах зафіксували пошкодження, кілька людей постраждали. Тут, на щастя, без жертв.