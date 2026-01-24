Загалом противник використав для атаки 396 засобів повітряного нападу. Про це йдеться у звіті Повітряних сил.

Скільки ракет і дронів Росія випустила по Україні?

Росіяни запустили:

2 протикорабельні ракети 3М22 "Циркон";

12 крилатих ракет Х-22/Х-32;

6 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

375 ударних БпЛА.

Основний напрямок удару – Київщина. Особливістю атаки стало залучення літаків стратегічної авіації із ракетами Х-22/Х-32 для удару по столиці України.

Станом на 09:00 Сили ППО знешкодили 372 цілі – 15 ракет та 357 дронів:

9 крилатих ракет Х-22/Х-32;

5 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

357 ударних БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 2 ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків безпілотників на 12 локаціях,

– розповіли військові.

Чергову масовану атаку прокоментував президент Володимир Зеленський.

"Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є дитина. У столиці та регіоні головною мішенню для росіян була енергетика. На жаль, життя однієї людини забрала ця атака. Мої співчуття рідним і близьким. Усі необхідні служби зараз працюють на місцях російських ударів, ліквідовують усі наслідки. Рятувальники, медики, комунальні служби, енергетики, ремонтні бригади. Дякую кожному й кожній, хто залучений. Вдячний усім воїнам ППО, хто відбивав атаку. Кожен такий російський удар по енергетиці доводить, що не можна зволікати з поставками ППО. Не можна заплющувати очі на ці удари, потрібно відповідати, і відповідати силою. Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів. Кожна ракета до Patriot, NASAMS, усіх інших систем допомагає захищати критичну інфраструктуру й пройти людям холод зими. Обов'язково маємо реалізувати все, про що домовилися з Президентом Трампом у Давосі щодо ППО. Дякую всім, хто допомагає захищати життя", – йдеться у повідомленні Зеленського.