В общей сложности противник использовал для атаки 396 средств воздушного нападения. Об этом говорится в отчете Воздушных сил.
Смотрите также Почти весь Чернигов остался без электричества
Сколько ракет и дронов Россия выпустила по Украине?
Россияне запустили:
- 2 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон";
- 12 крылатых ракет Х-22/Х-32;
- 6 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
- 375 ударных БПЛА.
Основное направление удара – Киевщина. Особенностью атаки стало привлечение самолетов стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32 для удара по столице Украины.
По состоянию на 09:00 Силы ПВО обезвредили 372 цели – 15 ракет и 357 дронов:
- 9 крылатых ракет Х-22/Х-32;
- 5 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
- 357 ударных БпЛА разных типов.
Зафиксировано попадание 2 ракет и 18 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение обломков беспилотников на 12 локациях,
– рассказали военные.
Очередную массированную атаку прокомментировал президент Владимир Зеленский.
По словам главы государства, под ударами окупантов оказались Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина. В Харькове россияне повредили роддом, общежитие, где жили переселенцы, медицинский колледж и жилые дома.
Зеленский заявил, что каждый российский удар по энергетике показывает необходимость скорейших поставок ПВО. Он отметил, что нельзя игнорировать атаки, а следует соответствовать силой. Каждая ракета Patriot, NASAMS, всех других систем помогает защищать критическую инфраструктуру и пройти людям холод зимы. "Обязательно должны реализовать все, о чем договорились с Президентом Трампом в Давосе по ПВО", – подчеркнул президент.
Какие последствия атаки на Украину 24 января?
- Украина оказалась на грани гуманитарной катастрофы из-за многомесячных российских ударов по энергетической инфраструктуре. В ДТЭК отмечают необходимость энергетического перемирия и развития децентрализованной генерации.
- В результате российских обстрелов пострадала шоколадная фабрика Roshen в Киеве, расположенная в Голосеевском районе. Один человек погиб. Еще несколько ранены.
- В Киеве из-за атаки снова почти 6000 домов без отопления.