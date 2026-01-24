В общей сложности противник использовал для атаки 396 средств воздушного нападения. Об этом говорится в отчете Воздушных сил.

Сколько ракет и дронов Россия выпустила по Украине?

Россияне запустили:

2 противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон";

12 крылатых ракет Х-22/Х-32;

6 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

375 ударных БПЛА.

Основное направление удара – Киевщина. Особенностью атаки стало привлечение самолетов стратегической авиации с ракетами Х-22/Х-32 для удара по столице Украины.

По состоянию на 09:00 Силы ПВО обезвредили 372 цели – 15 ракет и 357 дронов:

9 крылатых ракет Х-22/Х-32;

5 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

357 ударных БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 2 ракет и 18 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение обломков беспилотников на 12 локациях,

– рассказали военные.

Очередную массированную атаку прокомментировал президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, под ударами окупантов оказались Киев и область, Сумщина, Харьковщина, Черниговщина. В Харькове россияне повредили роддом, общежитие, где жили переселенцы, медицинский колледж и жилые дома.

Зеленский заявил, что каждый российский удар по энергетике показывает необходимость скорейших поставок ПВО. Он отметил, что нельзя игнорировать атаки, а следует соответствовать силой. Каждая ракета Patriot, NASAMS, всех других систем помогает защищать критическую инфраструктуру и пройти людям холод зимы. "Обязательно должны реализовать все, о чем договорились с Президентом Трампом в Давосе по ПВО", – подчеркнул президент.

Какие последствия атаки на Украину 24 января?