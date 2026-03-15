Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій на фронті і дійшов висновку, що українські сили мали успіх на одному з напрямків, а росіяни – на жодному.
Де просунулися ЗСУ?
Українські військові утримують позиції або нещодавно просунулися на Слов'янському напрямку.
Геолоковані кадри, оприлюднені 14 березня, показують удари окупантів по українських позиціях у західній частині Різниківки (на схід від Слов'янська). Раніше російські джерела заявляли, що мають там свої позиції.
Сили оборони мали успіх на Слов'янському напрямку / Карта ISW
До слова, речник однієї з українських бригад 14 березня повідомив, що російські війська на Слов'янському напрямку майже повністю вичерпали наявні підрозділи на передовій. Через це командування змушене відправляти в штурми навіть військових із логістичних підрозділів і проводити проникнення малими групами. За його словами:
- російські підрозділи отримали поповнення і намагаються поступово збільшувати кількість атак;
- багато військових мають низький рівень підготовки;
- вони переважно проникають на позиції вночі;
- використовують анти теплові накидки, щоб уникати виявлення тепловізорами;
- для переправи через річку Бахмутівка застосовують саморобні мости.
Український партизанський рух "Атеш" тим часом розповів, що загарбники відводять техніку глибше в тил через значні втрати. За даними руху: техніку відводять із окупованих Сіверська, Кремінної та Білогорівки, її переміщують у бік Лисичанська та Сєвєродонецька, які розташовані приблизно за 30 – 37 кілометрів від лінії фронту.
Яка ситуація на інших напрямках фронту?
- Речник Угруповання об'єднаних військ України полковник Віктор Трегубов 13 березня повідомив, що російські війська продовжують спроби захопити Попівку, Покровку та Рясне (усі – на південний схід від Сум).
- Також, за його словами, окупанти продовжують накопичувати війська для відновлення наступу на Великобурлуцькому напрямку, що на півночі Харківщини.
- Російські блогери заявляли, що українські сили проводять контратаки на півночі Куп'янська. Один із них також стверджував, що позиції окупантів в Куп'янську залишаються нестабільними, а постачання військ у місто ускладнене. За його словами, логістичний коридор до міста має ширину лише близько 500 метрів, і ним неможливо безпечно пересуватися ні пішки, ні технікою. Через це російські підрозділи змушені використовувати дрони для доставки постачання на позиції в місті.
- Командир роти ЗСУ, що воює на Краматорському напрямку, повідомив, що українські сили також використовують тактику проникнення в ближній тил росіян і часто перехоплюють тактичну ініціативу такими операціями. За його словами, це може зривати плани Росії щодо нового наступу навесні або влітку.
- Речник української бригади на Костянтинівському напрямку зазначив, що через покращення погоди російські війська активізували використання FPV-дронів, однак кількість ударів керованими авіабомбами (КАБ) не зросла.
- Речник української бригади на Покровському напрямку повідомив, що українські військові регулярно використовують наземні безпілотні платформи (UGV) для логістики на передовій і евакуації поранених. За його словами, російські оператори FPV-дронів часто намагаються знищувати ці машини, що ускладнює постачання і евакуацію.
- Російські військові блогери дедалі частіше попереджають про зростання дальності та ефективності українських безпілотників. Вони стверджують, що Сили оборони можуть застосовувати FPV-дрони на відстані до 100 кілометрів у тилу російських військ і мають технології, які Росія поки не може відтворити. Окрім того, ЗСУ здобули перевагу в операціях дронів на малих висотах.